Весенне-полевая кампания началась в Смоленской области. Фото: администрация Смоленской области.

- В настоящее время, по информации профильного Департамента, сев яровых культур проведен на 16,6 тыс. гектаров, что составляет 10% от плана. Так, зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 13,8 тыс. гектаров, рапс – 1,6 тыс. гектаров, многолетние беспокровные травы – 0,4 тыс. гектаров, однолетние травы и силосные культуры без кукурузы – 0,8 тыс. гектаров. Также планируется дополнительно вовлечь в оборот 16,5 тыс. гектаров земель сельхозназначения, - сообщает администрация Смоленской области.

Для проведения сева закуплено 2206 тонн материала, что на 818 тонн выше уровня прошлого года.

Ранее «КП» писала, что смоленским аграриям отпустят минеральные удобрения вне очереди. В период подготовки весеннего сева для них будет открыта «зеленая улица».

По словам сотрудников администрации, аграрии получат пропуск на завод ПАО «Дорогобуж» через специально выделенную для них проходную.