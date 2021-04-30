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Общество30 апреля 2021 9:03

Женщина осталась без 3000 евро во время поездки транзитом через Смоленскую область

Путешественница оставила сумку на заправке
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Женщина осталась без 3000 евро во время поездки транзитом через Смоленскую область.

Женщина осталась без 3000 евро во время поездки транзитом через Смоленскую область.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

59-летняя женщина осталась без 3000 евро во время поездки транзитом через Смоленскую область. Путешественница оставила сумку на заправке на трассе «Москва – Минск» в Ярцевском районе, а когда вернулась, обнаружила, что в сумке не хватает валюты.

Полицейские опросили персонал станции и изучили данные с камер видеонаблюдения. Под подозрения попал 50-летний житель Московской области, который также следовал транзитом.

На допросе мужчина признался, что забрал деньги, а позже закопал на дачном участке.

- В настоящее время деньги изъяты. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Смоленской области.

Ранее лабораторию-фантом нашли в Смоленской области. Организация, которая занималась испытаниями, работала только на бумаге.