Женщина осталась без 3000 евро во время поездки транзитом через Смоленскую область. Фото: Алексей БУЛАТОВ

59-летняя женщина осталась без 3000 евро во время поездки транзитом через Смоленскую область. Путешественница оставила сумку на заправке на трассе «Москва – Минск» в Ярцевском районе, а когда вернулась, обнаружила, что в сумке не хватает валюты.

Полицейские опросили персонал станции и изучили данные с камер видеонаблюдения. Под подозрения попал 50-летний житель Московской области, который также следовал транзитом.

На допросе мужчина признался, что забрал деньги, а позже закопал на дачном участке.

- В настоящее время деньги изъяты. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Смоленской области.

Ранее лабораторию-фантом нашли в Смоленской области. Организация, которая занималась испытаниями, работала только на бумаге.