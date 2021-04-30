Volkswagen Passat сгорел в Смоленске на улице Авиаторов. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Пожар произошел в начале четвертого часа ночи 30 апреля, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области. Во дворе одного из домов на улице Авиаторов горел Volkswagen Passat CC.

- Автомобиль значительно поврежден огнём, в припаркованном рядом Hyundai Solaris оплавился задний бампер и задний фонарь, а на его прицепе левое крыло и тент, - сообщили в пресс-службе. – Специалисты ведомства подозревают, что иномарку кто-то поджог.

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