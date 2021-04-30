14-летние смоляне получили паспорта. Фото: администрация г. Смоленска.

14-летним смоленским школьникам торжественно вручили паспорта, сообщает администрация г. Смоленска. Вручение документа прошло в рамках городской акции «Я – гражданин России» и приурочено к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Также дети получили памятные подарки на память о знаменательном в их жизни событии.

Ранее "КП" писала, что рождаемость продолжает снижаться в Смоленской области. Численность постоянных жителей региона составила 921,1 тыс. человек.