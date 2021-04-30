Масштабное ограничение движения произойдёт на майские праздники в Смоленске. Фото: Евгения ГУСЕВА

Масштабное ограничение движения транспорта произойдёт на майские праздники в Смоленске, сообщает городская администрация.

Так, 5 и 7 мая ограничат проезд машин с 15.00 до 19.00 по улицам Октябрьской Революции, Глинки и Маяковского. 21-я маршрутка будет ездить по улице Большая Советская (в прямом и обратном направлениях).

6 мая в городе пройдет международный мотомарш «Дороги Победы-Дорога домой 2021». С 13.00 до 15.00 появятся временные ограничительные знаки на улицах Дзержинского, Большая Советская, Беляева, Фрунзе, Кутузова и площади Победы.

Накануне и в день празднования Дня победы будут закрыты:

- с 18.00 8 мая до 23.30 9 мая улицы Октябрьской Революции (от улицы Пржевальского до улицы Коммунистической), Коммунистическая (от улицы Большая Советская до улицы Октябрьской Революции), Карла Маркса, Глинки, Маяковского, Бакунина;

- с 20.30 до 23.30 9 мая Дзержинского (от площади Победы до улицы Нахимова), Пржевальского (от улицы Коненкова до улицы Кирилла и Мефодия).

- с 7.00 до 23.30 9 мая Глинки, Маяковского, Коммунистическая (от улицы Большая Советская до улицы Октябрьской Революции), Карла Маркса, Кирилла и Мефодия, Коненкова.

21-я маршрутка будет курсировать по улице Большая Советская.

А с 10 мая ряд улиц закроют из-за ремонта. Так, с 10 мая до окончания работ по улицам Большая Краснофлотская (от дома 3 до улицы Дзержинского) и Академика Петрова (от улицы Нормандия-Неман до дома 21а по улице Багратиона) будет ограничено движение машин. С 11 мая до окончания работ по улице Генерала Трошева. С 11 до 30 мая на перекрестке улиц Твардовского и Нахимсона.