Смоленскэнерго информирует о проведении плановых ремонтных работ в мае. Фото: Смоленскэнерго.

Смоленскэнерго информирует о проведении плановых ремонтных работ в мае, сообщает пресс-служба компании.

В случаях проведения плановых ремонтных работ, ввода в работу новых линии электропередачи или нового электросетевого оборудования, сотрудники филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» временно приостанавливают питание во избежание аварийных ситуаций и минимизации рисков.

Смоленскэнерго на основании плана капитального ремонта ежемесячно формирует график плановых отключений, с указанием объектов и сроков. При этом специалисты филиала стараются максимально возможный объем работ на объекте выполнять без перерыва электроснабжения потребителей, а работы, связанные с отключением, проводить в максимально сжатые сроки, в период, когда неудобства, связанные с перерывом электроснабжения минимальны.

«Заботясь о своих клиентах, филиал прилагает все усилия, чтобы сделать информацию о плановых отключениях максимально доступной и понятной. С ней любой житель, имеющий доступ в интернет, может ознакомиться на электронных ресурсах - на корпоративном сайте Россети Центр mrsk-1.ru (на главной странице сайта необходимо кликнуть на закладку «Информация об отключении» или перейти по ссылке https://www.mrsk-1.ru/customers/services/transmission/disconnection

Те, у кого такой возможности нет, – узнают об отключениях, позвонив на прямую линию энергетиков 8-800-220-0-220, где специалисты контакт-центра подскажут, является ли отсутствие электричества в доме плановым отключением, или же связано с какой-либо нештатной ситуацией, уточнят сроки включения и причину обесточивания.

Одновременно данная информация отправляется и в Администрации муниципальных образований, которые обязаны ознакомить жителей со списком конкретных адресов и сроками отключения электроэнергии на подведомственной территории.

При плановых или аварийных отключениях энергетики советуют потребителям выключать все электроприборы из сети, чтобы предотвратить ущерб от скачков напряжения при восстановлении питания. Все освещение, кроме одного источника внутри и одного снаружи необходимо отключать, так, чтобы и вы и работники электросетевой компании поняли, когда электроснабжение будет восстановлено», - рассказали в филиале.

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