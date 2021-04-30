Смоленская область заняла 33 место в общероссийском рейтинге по сдаче ГТО. Фото: администрация Смоленской области.

Смоленская область заняла 33 место в общероссийском рейтинге, составленном по итогам реализации комплекса ГТО в 2020 году, сообщает администрация региона. В настоящее время в системе зарегистрированы свыше 49 тысяч смолян. На Смоленщине работают 29 Центров тестирования, 3 из которых расположены в Смоленске.

За время создания проекта – с 2015 года – в сдачи нормативов приняли участие порядка 50 тысяч смолян, завоевав в общей сложности более 26 тысяч знаков различного достоинства: золотой – 10 590 человек, серебряный – 10 356, бронзовый – 5 785.