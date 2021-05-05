Евгений Рудак помог смоленской школе переоборудовать музей «Блокадный Ленинград»

Фото: smolensk.er.ru.

В преддверии большого праздника, Дня Победы, депутат городского Совета Евгений Рудак («Единая Россия») побывал в школе №12, где помогает обновить музей «Блокадный Ленинград».

Депутат выделил средства на замену оконных блоков кабинета, на создание стендов, приобретение выставочных витрин – на ремонт самого кабинета, где расположен музей.

«Считаю, что о войне надо обязательно рассказывать подрастающему поколению. Наши дети должны знать историю своей страны. В течение года вместе с руководством школы занимаюсь переоборудованием музея. Скоро планируется торжественное открытие. Работы почти завершены», - рассказал депутат.

Фото: smolensk.er.ru.

В школьном музее собраны материалы о годах Блокады и людях, которые пережили ее. Большинство документов уникальны, в коллекции имеются и редкие экспонаты, переданные самими блокадниками. Музей участвует в образовательных программах города и области, имеет награды за успешные выставки.

По праздничным датам здесь собираются участники общества «Блокадники». В Смоленске и сейчас живет немало людей, которые провели свое детство в оккупированном Ленинграде.

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