В Смоленске акция «Бессмертный полк» пройдет онлайн. Фото: администрация Смоленской области.

Общероссийская акция «Бессмертный полк» стала неотъемлемой частью празднования Дня Победы. В шествиях с портретами ветеранов, родных и близких, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, принимают участие сотни тысяч людей по всей стране и всему миру. В прошлом году в связи с пандемией коронавируса акция «Бессмертный полк» впервые прошла в виртуальном формате.

В этом году из-за коронавирусных ограничений акция вновь состоится в онлайн формате – 9 Мая все герои пройдут в виртуальном строю.

Заявку на участие смоляне могут подать до 7 мая на сайте проекта «Бессмертный полк» 2021.polkrf.ru, а также через социальные сети ВКонтакте и Одноклассники или на сайте «Банк памяти».

О намерении участвовать в онлайн шествии рассказал губернатор Алексей Островский.

«Всегда принимаю участие в этой акции. Считаю её крайне важной и нужной. Для каждого из нас «Бессмертный полк» – это дань памяти и уважения нашим героям, фотографии которых и пожелтевшие фронтовые письма-треугольники бережно хранят во многих семьях. Для подрастающего поколения – это возможность более осознанно «погрузиться» в историю своей страны, увидеть, почувствовать, запечатлеть на генном уровне, что именно советский солдат спас мир от фашизма», – отметил губернатор.

Трансляция «Бессмертного полка онлайн» пройдёт в каждом регионе в День Победы. Смоляне смогут посмотреть её 9 Мая в

15-00 на телеканале «Регион 67» (21 канал у всех кабельных операторов региона), в официальном сообществе ВКонтакте, на сайте «Бессмертного полка России». Кроме этого, виртуальное шествие будет транслироваться и на медиаэкранах Смоленска.

А непосредственно шествие «Бессмертного полка» состоится, если позволит эпидемиологическая обстановка, 24 июня в годовщину Парада Победы 1945 года на Красной площади.