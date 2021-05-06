Смоленский губернатор отреагировал на сообщение жительницы региона в соцсетях. Фото: администрация Смоленской области.

По ее словам, специалистов здесь не хватает, а саму больницу якобы «урезают». Чтобы сделать рентген, людям со всего района нужно ехать в соседний райцентр – в Шумячи.

«Ситуация вопиющая! Потребовал объяснений от профильного департамента. Сразу поставил задачу – ЦРБ в Ершичах должна быть сохранена, невзирая ни на что. А дефицит базовых для любой районной больницы специалистов, в числе которых и рентгенолог, должен быть ликвидирован в самые короткие сроки», – обозначил свою позицию глава региона.

Из-за отсутствия рентгенолога плановые исследования (флюорография, рентгенография) в Ершичской ЦРБ проводятся лишь в субботу и воскресенье с привлечением профильного специалиста из Рославльской ЦРБ. Их описание выдаётся пациенту на следующий день. В экстренных случаях больного доставляют санитарным транспортом в Рославль.

Определились, что в этом году проблема будет решена – сотрудник Ершичской ЦРБ пройдёт обучение по специальности рентген-лаборант. Параллельно с этим ведётся работа по заполнению существующей вакансии.

Как заявил глава региона, подобного рода вопросы должны находиться на особом контроле глав муниципалитетов, которым нужно активнее обозначать их перед департаментом по здравоохранению.

«А в случае «пробуксовки» – незамедлительно обращаться к моему профильному заместителю – Полине Хомайко, курирующей это направление. И главное, информировать жителей района о том, какие шаги предпринимаются, чтобы урегулировать ситуацию», – подчеркнул губернатор.