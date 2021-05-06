В деревне Смоленского района восстановили памятник партизану Володе Куриленко. Фото: smolensk.er.ru.

Сейчас деревня, где во время Великой Отечественной войны действовало масштабное партизанское движение, пустует. Чтобы добраться до места необходимы внедорожники.

Работы здесь инициировал депутат Смоленской областной Думы Артем Малащенков («Единая Россия»): «Несмотря на то, что поблизости нет жилых домов, мы посчитали своим долгом восстановить монумент и сохранить память о молодом парне, который пожертвовал своей жизнью ради Родины, свободы и мира», - рассказал депутат.

На просьбу о помощи в восстановлении и благоустройстве памятника откликнулись неравнодушные жители Смоленского района, предприниматели, и.о. секретаря Смоленского районного отделения «Единой России» Виктор Молотков.

В деревне Смоленского района восстановили памятник партизану Володе Куриленко. Фото: smolensk.er.ru.

Команда привезла щебень для отсыпки территории вокруг памятника, восстановила забор, скосила траву, покрасила памятник и ограду.

Партизан-подрывник Володя Куриленко пустил под откос 4 вражеских эшелона, взорвал железнодорожный мост, около 1000 солдат и офицеров противника.

В 1942 года, при возвращении с боевого задания, в деревне Саленки группа подрывников была окружена. Володя Куриленко был смертельно ранен и по дороге в отряд 14 мая скончался. Ему было 17 лет.

«Мы признательны всем, кто откликнулся и помог нам воплотить давнюю идею – восстановить памятник Куриленко. Спасибо, что разделили с нами все трудности пути до памятника, не пожалели сил и времени, чтобы сделать благое дело», - поблагодарил собравшихся Артем Малащенков.