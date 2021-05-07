Общественный транспорт для ветеранов будет бесплатным 9 мая в Смоленской области

9 мая в регионе проезд будет бесплатным для ветеранов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

9 мая весь общественный транспорт, кроме такси, в Смоленской области будет доступен ветеранам бесплатно. Соответствующее постановление об этом администрация области опубликовала на сайте правовой информации.

Участники ВОВ, инвалиды, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период ВОВ, а также их сопровождающие смогут воспользоваться данной мерой поддержки в День Победы.

Бесплатный проезд будет доступен на всех видах внутригородского пассажирского транспорта (кроме такси), автомобильного транспорта пригородных маршрутов и общего пользования в междугороднем сообщении, а также железнодорожного транспорта в пригородном сообщении.

Для того, чтобы воспользоваться «подарком» от региона, ветерану нужно будет предъявить документы (удостоверение, в случае сопровождающего — просто документ, подтверждающий личность) в кассу и получить билет.

Убытки перевозчикам возместит Смоленская область.

Читай также: В деревне Смоленского района восстановили памятник партизану Володе Куриленко.