Дистанционные мошенники обогатились на 45 тысяч рублей «благодаря» смолянке

Мошенники обогатились на 45 тысяч за счёт смолянки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Очередная жительница Смоленской области стала жертвой мошенников и потеряла 45 тысяч рублей. 24-летней смолянке позвонил «сотрудник банка» и сообщил о подозрительных операциях на ее банковской карте, рассказали в пресс-службе УМВД России по Смоленской области.

- Далее он предложил смолянке помощь в защите ее денег от мошенников, тем самым еще больше ввел ее в заблуждение. Обманутая женщина самостоятельно через мобильное приложение перевела более 45 тысяч рублей на чужую банковскую карту, думая, что прячет деньги на «безопасном счете». Однако после перевода денег лжесотрудник банка более на связь не вышел, - добавили в пресс-службе УМВД России по Смоленской области.

Позже смолянка поняла, что «попалась» на уловку мошенников, и обратилась в правоохранительные органы. В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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