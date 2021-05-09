Через Смоленскую область проехал «Огонь Памяти»

Фото: Пресс-служба ОНФ в Смоленской области.

Смоленские активисты ОНФ приняли участие в патриотической акции «Огонь Памяти». Вечный огонь доставили из столицы ветеранам войны в городе-герое Смоленске. Организаторами выступили Народный фронт и Всероссийский клуб «УАЗ Патриот».

Проехав через Смоленскую область, огонь посетит множество регионов страны, в число которых войдут и Владимирская, Нижегородская, Тверская, Новгородская, Вологодская, Ярославская, Тульская, Липецкая области, Санкт-Петербург.

Цель акции — передача участникам ВОВ тепла от вечного огня, расположенного у могилы Неизвестного солдата в Александровском саду, рассказали в пресс-службе регионального ОНФ.

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