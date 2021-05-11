11 мая в Смоленской области потеплеет до +23°C. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

11 мая на территории Смоленской области прогнозируется малооблачная погода. Без осадков.

Температура воздуха по области: ночью +1°C…+6°C, днем +18°C…+23°C.

В Смоленске: ночью +3°C…+5°C, днем +20°C…+22°C.

Ветер ночью подует восточный слабый, 0-5 м/с, днем северо-восточный 5-10 м/с.

Согласно народным приметам, если 11 мая будет ясное утро, то лето будет теплым и ясным.

Напомним, в Смоленской области восстановят памятное место на месте сражения при Лубино.