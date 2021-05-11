Для смолян на Радоницу пустят дополнительные автобусы.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Смоленске 11 мая на линию выйдут дополнительные автобусы, которые будут работать на маршрутах №11а, №15, № 31 и №106.
Отправление дополнительных рейсов на маршруте № 106, следующем до Люпиновки, будет осуществляться от остановки «площадь Победы» (около Красного Креста) на пригородной остановке.
Дополнительные автобусы на маршруте № 11а будут следовать до остановки «Автобаза», без заезда на Рябиновую поляну.
Ранее мы сообщали, что в Смоленске на улицах Твардовского и Нахимсона ограничат движение транспорта.