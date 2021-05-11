Для смолян на Радоницу пустят дополнительные автобусы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Смоленске 11 мая на линию выйдут дополнительные автобусы, которые будут работать на маршрутах №11а, №15, № 31 и №106.

Отправление дополнительных рейсов на маршруте № 106, следующем до Люпиновки, будет осуществляться от остановки «площадь Победы» (около Красного Креста) на пригородной остановке.

Дополнительные автобусы на маршруте № 11а будут следовать до остановки «Автобаза», без заезда на Рябиновую поляну.

Ранее мы сообщали, что в Смоленске на улицах Твардовского и Нахимсона ограничат движение транспорта.