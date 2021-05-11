Пенсионерка из Сафоново перевела мошенникам около 240 тысяч рублей. Фото: Александр ГЛУЗ

В дежурную часть МО МВД России «Сафоновский» обратилась 60-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве.

Женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о несанкционированной финансовой операции с ее банковской картой.

Пенсионерка засомневалась, но тогда ей перезвонил еще один мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов и ввел ее в заблуждение по поводу необходимости обеспечения безопасности ее денег.

После этого обманутая потерпевшая самостоятельно при помощи мобильного приложения перевела со своей банковской карты 240 тысяч рублей на несколько абонентских номеров, которые были указаны ей звонившим, сказавшим, что это номера безопасных счетов.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее дистанционные мошенники обогатились на 45 тысяч рублей «благодаря» смолянке.