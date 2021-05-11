Энергетики «Россети Центр Смоленскэнерго» заменили изоляторы на воздушных линиях. Фото: Смоленскэнерго.

Специалисты «Россети Центр Смоленскэнерго» в рамках ремонтной программы 2021 года меняют поврежденные изоляторы на воздушных линиях. В апреле было заменено 33 комплекта изоляторов на воздушной линии 110 кВ Компрессорная – Днепровск и воздушной линии 35 кВ Родник – Горная. Эти энергообъекты обеспечивают электроснабжение жителей Новодугинского и Сафоновского районов Смоленской области, осуществляя транзит электроэнергии для подстанций 110/35/6 кВ Горная, 110/35/10 кВ Днепровск, 35/10 Родник. От линий обеспечивается электроснабжение сафоновского завода с 60-летней историей ОАО "Теплоконтроль", областного центра реабилитации, учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Смоленской области, водозабор, питающий водой г. Сафоново.

В мае будут установлены 299 новых комплектов изоляторов взамен пришедших в негодность на воздушной линии 110 кВ Смоленская ТЭЦ-2 – Западная и воздушной линии 35 кВ Родоманово – Тесово. Таким образом, будет повышена надежность электроснабжения потребителей Новодугинского, Гагаринского районов и г. Смоленска.

Содержанию в работоспособном состоянии изоляционного оборудования на воздушных линиях электропередачи всех классов напряжения энергетики уделяют особое внимание. Эти важнейшие элементы воздушной линии предназначены для изоляции провода и его крепления к опорам. Затраты на данные работы в апреле-мае составят более миллиона рублей. Выполненные работы позволят повысить надежность электроснабжения десятков населенных пунктов Смоленской области.