12 мая синоптики прогнозируют дожди и грозы в Смоленской области Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

12 мая в Смоленске и области будет облачно с прояснениями, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Ночью осадков не ожидается, а вот во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, и даже прогремят грозы.

Ветер подует юго-восточный, 5-10 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха по области: ночью +4°C…+9°C, днем +16°C…+21°C.

В Смоленске: ночью +6°C…+8°C, днем +18°C…+20°C.

Наши предки, 12 мая, чтобы предсказать погоду, наблюдали за живой природой. Так, например, если муравьи переселялись на сухое место, то это значило, что скоро должен пойти дождь. Если же появлялось много майских жуков, впереди засуха.

11 мая в Смоленской области потеплело до +23°C.