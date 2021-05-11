В майские праздники на МЖД количество несчастных случаев снизилось более чем на 40%. Фото: Пресс-служба РЖД России

На Московской железной дороге с 1 по 10 мая количество случаев травмирования граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры снизилось на 44,4 % по сравнению с аналогичным периодом допандемийного 2019 года, при этом практически осталось на уровне 2020 года. Так, за 10 дней мая в 2021 году пострадали 15 человек, за тот же период 2019 года их было 27, в 2020 году – 14.

Основной причиной травмирования по-прежнему остается грубое нарушение правил нахождения на железнодорожных объектах, перехода через железнодорожные пути.

Для снижения травматизма на железной дороге ежегодно, в преддверии летних школьных каникул, проводятся профилактические мероприятия. В этом году акция «Дорога железная – не для игры!» проходит с 3 мая по 3 июня.

Усиленную информационно-разъяснительную работу железнодорожники развернут во всех регионах дороги. Профилактические мероприятия организовываются в учреждениях школьного и дошкольного образования. Особое внимание будет уделено тем учреждениям, которые находятся вблизи стальной магистрали.

В ходе профилактических мероприятий будут использоваться интерактивные формы, видеоролики, буклеты. Железнодорожники совместно с сотрудниками транспортной полиции проведут рейды в местах массового нарушения пешеходами правил безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Московская железная дорога призывает региональные департаменты образования, образовательные учреждения поддержать профилактические мероприятия в рамках акции «Дорога железная – не для игры!».