В Смоленской области до конца июля проведут обработку гербицидом «Шквал». Фото: Михаил ФРОЛОВ

ООО «Транснефть-Балтика» извещает население о проведении с 12 мая по 30 июля 2021 года наземной обработки охранных зон трассы магистральных трубопроводов и магистральных нефтепродуктопроводов МН «БТС-2» на территории Смоленской области гербицидом «Шквал».

Действующее вещество - Имазапир (класс опасности для человека-2,класс опасности для пчел в полевых условиях-3 малоопасный, ограничения лета пчел 6-12 часов,погранично-защитная зона пчел не менее 2-3 км).

Сбор грибов, ягод других дикорастущих растений на обработанных участках запрещен.

Подрядная организация: ООО «Развитие» телефон для справок 8-995-401-80-31.