В Смоленской администрации подвели итоги месячника по уборке города. Фото: Администрация Смоленской области.

Губернатор Алексей Островский провел рабочую встречу с главой Смоленска Андреем Борисовым, на которой они обсудили ситуацию с уборкой улиц и дворов областного центра.

Островский поблагодарил всех неравнодушных смолян, которые в эти дни не остались в стороне и вышли на субботники.

В то же время, по словам Губернатора, многое еще предстоит сделать: "В первую очередь, речь идет об уборке дворов и придомовых территорий – состояние некоторых из них, действительно, оставляет желать лучшего. Мусор, который до сих пор лежит во дворах и вызывает справедливое раздражение смолян, в большинстве своем появился не вчера, а остался с зимы."

Андрей Борисов, в свою очередь, пообещал исполнить поручение в полном объеме.

В прошлом году администрация города приобрела в лизинг современную технику для уборки тротуаров – речь идет о 3 КДМ и 3 универсально-комбинированных машинах, которые способны выполнять все виды уборки.

В ближайшее время будут закуплены 8 единиц навесного оборудования.

Напомним, 12 мая синоптики прогнозируют дожди и грозы в Смоленской области.