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Происшествия12 мая 2021 11:03

В Рославле задержали уголовника, подозреваемого в убийстве соседа

Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Рославле задержали уголовника, подозреваемого в убийстве соседа.

В Рославле задержали уголовника, подозреваемого в убийстве соседа.

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В дежурную часть МВД России «Рославльский» поступило сообщение от работников «скорой помощи» об обнаружении в одной из квартир в 17-м микрорайоне трупа мужчины с колото-резаной раной грудной клетки.

Погибшим является хозяин квартиры – 63-летний местный житель. Полицейские опросили соседей и возможных свидетелей.

Выяснилось, что погибший распивал алкоголь в компании соседа - ранее неоднократно судимого 38-летнего местного жителя, проживающего несколькими этажами ниже.

В ходе распития у них случился конфликт и завязалась драка. В результате гость избил хозяина и ударил его ножом в грудь. После этого нападавший заперся в своей квартире, но потом открыл дверь участковому.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. Подозреваемый задержан.

Напомним, под Смоленском осудят вандала, разгромившего могилы на кладбище.

ЧП