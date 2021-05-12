В Рославле задержали уголовника, подозреваемого в убийстве соседа. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В дежурную часть МВД России «Рославльский» поступило сообщение от работников «скорой помощи» об обнаружении в одной из квартир в 17-м микрорайоне трупа мужчины с колото-резаной раной грудной клетки.

Погибшим является хозяин квартиры – 63-летний местный житель. Полицейские опросили соседей и возможных свидетелей.

Выяснилось, что погибший распивал алкоголь в компании соседа - ранее неоднократно судимого 38-летнего местного жителя, проживающего несколькими этажами ниже.

В ходе распития у них случился конфликт и завязалась драка. В результате гость избил хозяина и ударил его ножом в грудь. После этого нападавший заперся в своей квартире, но потом открыл дверь участковому.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. Подозреваемый задержан.

Напомним, под Смоленском осудят вандала, разгромившего могилы на кладбище.