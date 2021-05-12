В Рославле задержали уголовника, подозреваемого в убийстве соседа.
Фото: Дмитрий Ахмадуллин
В дежурную часть МВД России «Рославльский» поступило сообщение от работников «скорой помощи» об обнаружении в одной из квартир в 17-м микрорайоне трупа мужчины с колото-резаной раной грудной клетки.
Погибшим является хозяин квартиры – 63-летний местный житель. Полицейские опросили соседей и возможных свидетелей.
Выяснилось, что погибший распивал алкоголь в компании соседа - ранее неоднократно судимого 38-летнего местного жителя, проживающего несколькими этажами ниже.
В ходе распития у них случился конфликт и завязалась драка. В результате гость избил хозяина и ударил его ножом в грудь. После этого нападавший заперся в своей квартире, но потом открыл дверь участковому.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. Подозреваемый задержан.
Напомним, под Смоленском осудят вандала, разгромившего могилы на кладбище.