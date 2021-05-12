Погрузка на ж/д в Смоленской области составила порядка 1 млн тонн в январе-апреле. Фото: Пресс-служба РЖД России

В январе-апреле 2021 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области составила 944,8 тысяч тонн, что на 2,2% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

За 4 месяца 2021 года погружено:

- лесных грузов – 30,7 тыс. тонн (рост в 2,9 раза);

- промышленного сырья – 22,7 тыс. тонн (-4,4%);

- метизов – 13,6 тыс. тонн (рост в 1,3 раза);

- химических и минеральных удобрений – 643,6 тыс. тонн (рост в 1,1 раза).