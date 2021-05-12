В Смоленске прошла праздничная акция «Трамвай Победы». Фото: администрация Смоленска.

В Смоленске для пассажиров трамвая, проследовавшего накануне Дня Победы по маршруту №4: Медгородок – Ситники – улица Петра Алексеева, выступали ансамбль песни «Лада», фольклорные ансамбли «Талан», «Канарейки», «Ключик», солисты театра цыганской песни «Счастливые цыгане».

Ведущие акции рассказывали об истории присвоения званий «Город воинской славы» городам России.

При входе в трамвай пассажирам вручались Георгиевские ленты.

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