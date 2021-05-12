В четверг синоптики прогнозируют порывы ветра до 17 м/с на Смоленщине. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Погода в четверг может подпортить планы смолян и гостей региона, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

Небо над Смоленской областью 13 мая будет затянуто облаками, но ожидаются прояснения.

Пройдут кратковременные дожди, ночью местами они могут быть сильными, так же местами может прогреметь гроза.

Ветер подует юго-восточный, 6-11 м/с, при грозе ожидаются порывы до 12-17 м/с.

Температура воздуха по области: ночью +5°C…+10°C, днем +13°C…+18°C.

В Смоленске: ночью +7°C…+9°C, днем +14°C…+16°C.

Напомним, В Смоленске прошла праздничная акция «Трамвай Победы».