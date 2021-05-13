В Смоленске уголовник напал на женщину со скалкой и украл кошелек. Фото: УМВД России по Смоленской области.

В полицию Смоленска обратилась местная 44-летняя жительница с заявлением о разбойном нападении, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

По месту ее жительства незамедлительно приехали стражи порядка. Женщина пояснила, что несколько дней назад познакомилась на улице с мужчиной и пригласила его в гости. Утром новый знакомый стал просить у нее деньги, но она ответила отказом, тогда мужчина ударил ее по голове скалкой и похитил кошелек, в котором были 4 тысячи рублей, после чего скрылся.

С места происшествия полицейские изъяли деревянную скалку и следы ладоней, пригодные для идентификации.

Женщина знала нападавшего только по имени, которым он назвался, и описала полицейским его приметы. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что потерпевшая вместе со своим знакомым ходили в магазин недалеко от дома. Изучив записи с камер видеонаблюдения, размещенных в магазине, полицейские уточнили приметы нападавшего, разыскали и задержали его.

Задержанным оказался ранее судимый за кражу 53-летний житель Гагаринского района. Он пояснил, что уже потратил похищенные деньги по собственному усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Задержанному грозит до 10 лет тюрьмы. Он заключен под стражу.

Ранее в Рославле задержали уголовника, подозреваемого в убийстве соседа.