Житель Починковского района оплатил долг в полмиллиона после ареста машины. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По информации Починковского районного отделения судебных приставов УФССП России по Смоленской области, местный житель задолжал 500 тысяч рублей по договору займа.

Мужчина не выплатил деньги в установленный срок и перестал выходить на связь. Тогда дело перешло к судебному приставу.

Сотрудник проверил имущественное положение должника, в результате проверки выяснилось и узнал, что у мужчины есть автомобиль Mitsubishi Lancer.

Судебный пристав запретил совершать регистрационные действия с машиной и вынес постановление о взыскании на денег с банковского счета должника. Однако, мужчина продолжал игнорировать выплату долга.

Тогда сотрудники отправились к месту его жительства, где нашли припаркованный автомобиль. На машину наложили арест и доставили на специализированную стоянку.

Должник не дожидаясь, пока его имущество будет передано на реализацию, явился в отделение судебных приставов, где оплатил долг.

Ранее в Десногорском районе отец начал выплачивать долг по алиментам после ареста.