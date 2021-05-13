Житель Починковского района оплатил долг в полмиллиона после ареста машины.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
По информации Починковского районного отделения судебных приставов УФССП России по Смоленской области, местный житель задолжал 500 тысяч рублей по договору займа.
Мужчина не выплатил деньги в установленный срок и перестал выходить на связь. Тогда дело перешло к судебному приставу.
Сотрудник проверил имущественное положение должника, в результате проверки выяснилось и узнал, что у мужчины есть автомобиль Mitsubishi Lancer.
Судебный пристав запретил совершать регистрационные действия с машиной и вынес постановление о взыскании на денег с банковского счета должника. Однако, мужчина продолжал игнорировать выплату долга.
Тогда сотрудники отправились к месту его жительства, где нашли припаркованный автомобиль. На машину наложили арест и доставили на специализированную стоянку.
Должник не дожидаясь, пока его имущество будет передано на реализацию, явился в отделение судебных приставов, где оплатил долг.
Ранее в Десногорском районе отец начал выплачивать долг по алиментам после ареста.