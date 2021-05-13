В Демидовском районе сгорел жилой дом и сарай из-за непотушенной сигареты. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

ЧП произошло 13 мая в начале пятого утра в деревне Жичицы Демидовского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

В частном жилом доме спали двое мужчин, один из них уснул с непотушенной сигаретой. Через некоторое время они проснулись от запаха гари, горел матрас.

Мужчины выбежали на улицу. Охваченные паникой, они не позвонили в пожарную охрану и не сообщили о произошедшем. Это сделала соседка, которая услышала треск шифера уже полыхающего дома.

Пламя быстро распространилось по всей площади дома и перешло на одну из надворных построек.

Прибывшие к месту вызова огнеборцы 23 пожарно-спасательной части потушили пожар. Им удалось не допустить распространения огня на вторую хозяйственную постройку.

В результате огнем уничтожены деревянные жилой дом и сарай.

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