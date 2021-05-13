Перевозки пассажиров на МЖД в апреле выросли более чем в 3,7 раза. Фото: Пресс-служба РЖД России

По оперативным данным, в апреле 2021 года на инфраструктуре Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» перевезено 61,9 млн пассажиров, что более чем в 3,7 раза превышает аналогичный показатель прошлого года (16,6 млн человек), в том числе в пригородном сообщении количество отправленных пассажиров выросло более чем в 3,7 раза (с 16,2 млн до 60,2 млн человек), в дальнем следовании – более чем в 4,5 раза (с 362 тыс. до 1,6 млн человек).

Пассажирооборот в апреле 2021 года составил 2,2 млрд пасс-км, более чем в 3,5 раза превысив аналогичный показатель 2020 года (631,5 млн пасс-км), в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот вырос в 3,3 раза, составив 1,5 млрд пасс-км (в 2020 году – 467,5 млн пасс-км), в дальнем следовании – почти в 4,3 раза – до 704,7 млн пасс-км (в 2020 году – 164 млн пасс-км).

Всего за январь-апрель 2021 года отправлено более 213 млн пассажиров (+12,5% к январю-апрелю 2020 года), из них в пригородном сообщении перевезено – 207,4 млн пассажиров (+ 12,9%), в дальнем следовании – 5,7 млн пассажиров (-2,7%).

Пассажирооборот на МЖД с начала 2021 года увеличился на 0,6% к уровню прошлого года и составил 7,7 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот – 5,2 млрд пасс-км (+6,5%), в дальнем следовании – 2,6 млрд пасс-км (-9,6%).