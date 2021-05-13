Специалисты Смоленскэнерго совершенствуют мастерство проведения работ на энергообъектах. Фото: Смоленскэнерго

Финальные соревнования профессионального мастерства бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4-10 кВ и оперативного персонала филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» прошли на учебном полигоне «Лубня» в начале мая 2021 года. Подобные мероприятия проводятся ежегодно с целью повышения профессионализма сотрудников филиала, проверку их знаний, умений и навыков, грамотного и безопасного проведения работ на энергообъектах.

Соревнования состояли из шести этапов. На первом с помощью программного комплекса «Веб эксперт» прошла проверка теоретических знаний. Всем членам бригады индивидуально необходимо было ответить по билетам на предлагаемые вопросы. В ходе второго этапа команды должны были продемонстрировать порядок и правильность действий при освобождении пострадавшего от действия электрического тока на опоре воздушной линии 10 кВ без применения спецтехники, а также оказание пострадавшему первой помощи на манекене-тренажере. На третьем этапе бригада должна была заменить дефектный штыревой изолятор на промежуточной железобетонной опоре воздушной линии 10 кВ. В ходе четвертого этапа необходимо было выполнить подключение резервного источника снабжения электроэнергией (РИСЭ) к воздушной линии 0,4 кВ на комплектной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ. На пятом этапе бригады выполняли замену железобетонной промежуточной опоры на воздушной линии 10 кВ с применением спецтехники. На заключительном этапе состязаний участникам необходимо было ликвидировать пожар в ячейке трансформатора комплектной трансформаторной подстанции 10/0,4кВ.

Упорная борьба между четырьмя бригадами распределительных электрических сетей Смоленскэнерго, которые победили в отборочных соревнованиях в своих зонах ответственности, выявила лучших. Победителем соревнований стала команда Демидовского района электрических сетей в составе мастера Сергея Бобылева, электромонтеров Максима Лобзукова и Станислава Самцова, диспетчера Павла Чернова. Второе место заняла бригада из Шумячского района: мастер Виталий Карезо, электромонтеры Александр Дереза и Николай Серков, диспетчер Павел Маеров. Бронзовыми победителями стали представители Новодугинского района электрических сетей – мастер Сергей Рубаник, электромонтеры Анатолий Конокотин и Сергей Кузнецов, диспетчер Иван Пошелюк.

Лучшим электромонтером признан Артем Соловьев, а лучшим мастером - Сергей Рубаник. Звание «Самый опытный участник» получил диспетчер Евгений Соколов, а самым молодым участником соревнований стал электромонтер Сергей Кузнецов. В номинации «Лучший диспетчер» победу одержал Павел Маеров.

«Ни одна отрасль не может работать без квалифицированных кадров, профессионалов своего дела. В энергетике важно умение работы в команде, четкое выполнение отлаженных действий, умение грамотного и безопасного проведения работ в любых погодных условиях, оперативное принятие решений. Соревнования профессионального мастерства – это возможность участникам продемонстрировать свои знания, навыки, безопасные методы выполнения работ, отработать командное взаимодействие и повысить свои профессиональные знания. Поддерживать высокий уровень мастерства можно только благодаря постоянным тренировкам, обучению, приобретению новых знаний и навыков. Соревнования позволяют оценивать, насколько успешно это получается делать», – отметил и.о. заместителя генерального директора – директор филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» Виталий Мордыкин.