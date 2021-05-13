В Смоленской области ожидаются дожди и грозы в пятницу. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Пятница в Смоленске и области будет пасмурной, но с прояснениями, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Ночью местами, а днем повсеместно пройдут кратковременные дожди. Также днем местами ожидается гроза.

Ветер подует юго-восточный, 6-11 м/с, при грозе порывы ветра могут достигать 12-17 м/с.

Температура воздуха по области: ночью +5°C…+10°C, днем +17°C…+22°C.

В Смоленске: ночью +7°C…+9°C, днем +18°C…+20°C.

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