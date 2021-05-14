За сутки на Смоленщине спасатели обезвредили 81 снаряд времен ВОВ. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.
13 мая специалисты ОСР ПАСС СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» изъяли и уничтожили взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.
В деревне Задняя Ярцевского района изъята минометная мина калибра 50 миллиметров.
В деревне Вольги Духовщинского района уничтожены 2 артиллерийские снаряда калибра, 7 минометных мин и 71 ручных гранат.
Всего спасатели изъяли 81 ВОП времен ВОВ.
Напомним, ночью 6 пожарных тушили дачу в Смоленске.