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Происшествия14 мая 2021 8:32

За сутки на Смоленщине спасатели обезвредили 81 снаряд времен ВОВ

В деревне Задняя Ярцевского района изъята минометная мина калибра 50 миллиметров
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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За сутки на Смоленщине спасатели обезвредили 81 снаряд времен ВОВ. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

За сутки на Смоленщине спасатели обезвредили 81 снаряд времен ВОВ. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

13 мая специалисты ОСР ПАСС СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» изъяли и уничтожили взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

В деревне Задняя Ярцевского района изъята минометная мина калибра 50 миллиметров.

В деревне Вольги Духовщинского района уничтожены 2 артиллерийские снаряда калибра, 7 минометных мин и 71 ручных гранат.

Всего спасатели изъяли 81 ВОП времен ВОВ.

Напомним, ночью 6 пожарных тушили дачу в Смоленске.

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