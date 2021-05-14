Ушел из жизни смоленский подполковник в отставке Армеев

Ушел из жизни смоленский подполковник внутренней службы в отставке Армеев. Фото: УМВД России по Смоленской области.

Полиэкт Михайлович Армеев родился 9 августа 1927 года. В ноябре 1944 года в возрасте 17 лет был призван в ряды Красной Армии. После прохождения учебной подготовки был направлен в 322-й полк НКВД, дислоцирующийся во фронтовой полосе в Германии. Этот полк весь период Великой Отечественной войны находился в действующей армии, сообщает пресс-служба УМВД России по Сомленской области.

Армеев принимал участие в боевых действиях в составе полка по ликвидации отдельных групп разбитой бандеровской группировки в Польше.

В 1946 году был награжден медалью «За победу над Германией». До увольнения в запас проходил службу в различных частях МВД на территории СССР.

После увольнения в запас в 1951 году Полиэкт Михайлович поступил на службу в органы МВД, где безупречно прослужил более 30 лет. За время службы в органах МВД награжден 15 медалями и значками МВД, в том числе - «Отличник милиции».

После увольнения из органов внутренних дел подполковник внутренней службы в отставке Полиэкт Михайлович Армеев принял активное участие в развитии ветеранского движения в органах и подразделениях внутренних дел области.

Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал.

Читайте также:

За сутки на Смоленщине спасатели обезвредили 81 снаряд времен ВОВ (подробнее).