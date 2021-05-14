Маму из Сафоново, убившую 6-месячного сына, могут оправить на принудительное лечение

Мать из Сафоново, убившую 6-месячного ребенка, могут оправить на принудительное лечение Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

По информации Следственного комитета РФ по Смоленской области, 38-летняя жительница Сафонова обвиняется в убийстве малолетнего.

27 августа 2020 года женщина была по месту своего жительства в квартире одного из домов города Сафоново вместе со своим 6-ти месячным сыном. Когда ребенок начал плакать, а мать не смогла его успокоить, она засунула в рот сыну две салфетки, обмотала голову матерчатым поясом на уровне рта и носа, тем самым создав препятствие для доступа кислорода.

После, она положила ребенка в картонную коробку, которую обмотала скотчем, а затем коробку поставила в кладовую квартиры, где оставила на долгое время. Спустя какое-то время женщина увидела, что сын не подает признаков жизни, после этого позвонила в скорую помощь, прибывшие врачи которой констатировали смерть малолетнего.

Причиной смерти мальчика явилась механическая асфиксия от закрытия просвета дыхательных путей инородным телом.

У женщины на иждивении находилась несовершеннолетняя дочь, которая в настоящее время передана под опеку близким родственникам.

Кроме того, семья состояла на профилактическом учете, в ноябре 2019 органы опеки и попечительства Комитета по образованию Администрации МО «Сафоновский район» Смоленской области обращались в суд о лишении женщины родительских прав в отношении двоих дочерей, однако в январе 2020 года в удовлетворении иска было отказано.

На органы опеки и попечительства был возложен контроль за данной семьей. Органы системы профилактики ежемесячно проводили проверки в ходе семьи по месту жительства. Последняя проверка была 7 августа 2020, которая грубых нарушений не выявила.

Психолого-психиатрическая судебная экспертиз обнаружила у женщины заболевание, лишающее ее в момент инкриминируемого деяния, способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Женщина нуждается в принудительном лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь.

Уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении к женщине принудительных мер медицинского характера.

Напомним, в Смоленске уголовник напал на женщину со скалкой и украл кошелек.