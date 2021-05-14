Энергетики Смоленскэнерго провели ремонт на питающем центре Пригорьевского села. Фото: Смоленскэнерго.

Специалисты филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» выполнили ремонт оборудования подстанции 110/35/10 кВ Пригорье, расположенной в Рославльском районе Смоленской области на границе с Брянской областью. Подстанция является основным питающим центром Пригорьевского сельского поселения, включающего 49 населенных пунктов. На территории района расположены 4 сельхозпредприятия (агрохолдинг «Мираторг» и колхозы «Наша Родина», «Епишево» «Красный Октябрь»), две средних школы, детский сад, три сельских библиотеки, три фельдшерско-акушерских пункта, Пригорьевская районная больница, магазины, отделения почтовой связи.

Подстанция была введена в эксплуатацию больше 35 лет назад подстанция и согласно правилам организации технического обслуживания и ремонта, требует периодического ремонта основного оборудования.

В течение апреля 2021 года специалисты филиала произведут капитальный ремонт выключателя 35 кВ, разъединителя 110 кВ, текущий ремонт силового трансформатора, отделителя и короткозамыкателя 110 кВ, покраску металлоконструкций подстанции, а также замену 6 опорно-стержневых изоляторов 35-110 кВ. В итоге проведенных ремонтных работ повысится качество электроснабжения почти 2 тысяч жителей сельского поселения и ряда социально-значимых объектов.