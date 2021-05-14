Жительница Вязьмы перевела более 216 тысяч рублей мошенникам. Фото: УМВД России по Смоленской области.
В дежурную часть отдела МВД России «Вяземский» обратилась 40-летняя женщина с заявлением о мошенничестве.
Гражданке позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил о подозрительных операциях с ее счетом. Для защиты денег от хищений звонивший предложил женщине перевести свои деньги на «безопасные счета».
Введенная в заблуждение женщина выполнила все указания лжесотрудника банка и перевела более 216 тысяч рублей на пять абонентских номеров, после чего телефонная связь прервалась. Сотрудники полиции проводят проверку.
Житель Сафоново оказался в аналогичной ситуации, поверил лжесотурдникам банка и перевел на чужие абонентские номера 200 тысяч рублей, полагая, что защищает их от несанкционированных списаний. Возбуждено уголовное дело.
Напомним, в Смоленске «надоедливая» коллекторская фирма оштрафована на 120 тысяч.