В субботу ожидаются дожди и грозы в Смоленской области Фото: Мария ЛЕНЦ

15 мая на территории Смоленской области будет облачно с прояснениями, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Ночью местами, днем повсеместно ожидаются кратковременные дожди. Днем местами гроза.

Ветер подует южной четверти, 5-10 м/с, при грозе порывы до 12-17 м/с.

Температура воздуха по области: ночью +8°C…+13°C, днем +18°C…+23°C.

В Смоленске: ночью +9°C…+11°C, днем +19°C…+21°C.

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