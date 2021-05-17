В понедельник пройдут дожди и грозы в Смоленской области. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

17 мая в Смоленске и области ожидается переменная облачность, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Ночью без осадков, а вот вечером местами пройдет небольшой кратковременный дождь и в отдельных районах прогремит гроза.

Ветер подует восточный, ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с, при грозе порывы могут достигать 14 м/с.

Температура воздуха по области: ночью +7°C…+12°C, днем +24°C…+29°C.

В Смоленске: ночью +9°C…+11°C, днем +25°C…+27°C.

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