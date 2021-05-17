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Происшествия17 мая 2021 8:22

В Вяземском районе спасатели изъяли 130 снарядов времен ВОВ за сутки

К счастью, никто не пострадал
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Вяземском районе спасатели изъяли 130 снарядов времен ВОВ за сутки. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

В Вяземском районе спасатели изъяли 130 снарядов времен ВОВ за сутки. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

15 мая специалисты ОСР ПАСС СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» изъяли и уничтожили взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

В деревне Богородицкое Вяземского района было найдено 124 артиллерийских снаряда, 2 минометные мины калибра 50 мм и 4 ручных гранаты.

Всего: 130 снарядов времен ВОВ.

К счастью, никто не пострадал.

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