В Смоленске ограничат движение транспорта на ж/д переезде на время ремонта. Фото: Пресс-служба РЖД России

С 24 по 27 мая на железнодорожном переезде 410 км, расположенном в микрорайоне Колодня в Смоленске, пройдет ремонт. Работы направлены на обеспечение безопасности движения.

Обращаем внимание, что на время ремонта, с 11:00 до 15:00, переезд будет закрыт для движения автомобилей. Объезд возможен по Московскому шоссе и д. Соколья Гора.

Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать поездку заранее.