Смоленск
Еще
Радио
Смоленск
Еще
Радио
Смоленск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 мая 2021 10:20

В Смоленске ограничат движение транспорта на ж/д переезде на время ремонта

Работы направлены на обеспечение безопасности движения
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Смоленске ограничат движение транспорта на ж/д переезде на время ремонта.

В Смоленске ограничат движение транспорта на ж/д переезде на время ремонта.

Фото: Пресс-служба РЖД России

С 24 по 27 мая на железнодорожном переезде 410 км, расположенном в микрорайоне Колодня в Смоленске, пройдет ремонт. Работы направлены на обеспечение безопасности движения.

Обращаем внимание, что на время ремонта, с 11:00 до 15:00, переезд будет закрыт для движения автомобилей. Объезд возможен по Московскому шоссе и д. Соколья Гора.

Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать поездку заранее.