В Гагарине водитель «УАЗ» погиб после опрокидывания авто в водоем. Фото: pixabay.com.

15 мая в 11:40 в Гагарине произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба ГИБДД России по Смоленской области.

70-летний водитель автомобиля «УАЗ31512»не справился с управлением и съехал с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства в водоем.

В результате аварии водитель скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

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