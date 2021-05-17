Смолянка, застрелившая бывшего сожителя, получила 5 лет колонии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По информации Следственного комитета РФ по Смоленской области, ранее неоднократно судимая 46-летняя местная жительница признана виновной в убийстве.

Вечером 10 июня 2020 года подсудимая была на своей придомовой территории в Заднепровском районе областного центра. В это время между женщиной и ее 33-летним бывшим ранее судимым сожителем произошла ссора, в ходе которой мужчина оскорблял подсудимую и угрожал убийством.

Далее мужчина попросил принести обрез ружья, который он прятал в сарае. Подсудимая вынесла ружье и выстрелила один выстрел в область груди и живота потерпевшего. О произошедшем подсудимая рассказала своим сыновьям, которые доставили раненого в больницу. Однако несмотря на оказанную помощь, в это же день потерпевший скончался.

С учетом смягчающих обстоятельств, суд приговорил женщину к 5 годам колонии общего режима.

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