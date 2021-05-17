17 мая в Смоленске провели ямочный ремонт дорог на пяти улицах

17 мая в Смоленске провели ямочный ремонт дорог на 5 улицах. Фото: администрация Смоленска.

В первую очередь в Смоленске латают дыры на наиболее проблемных улицах и там, где ходит общественный транспорт, сообщает городская администрация.

Аварийные ямы устраняют даже там, где в этом году запланирован ремонт по нацпроекту «БКАД». Это делается для того, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения до момента проведения основного ремонта.

В работе, которая осуществляется во всех районах города, используют горячий асфальтобетон и установку «Мадпатчер».

17 мая ремонт провели на улицах генерала Трошева, Исаковского, Зои Космодемьянской, Академика Петрова, проспекте Строителей.

Напомним, в поселке Волчейка под Смоленском проведут уличное освещение.