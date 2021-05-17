В Смоленске сбивший двух человек водитель «Нивы» скрылся с места ДТП

В Смоленске сбивший двух человек водитель Niva скрылся с места ДТП. Фото: ГИБДД России по Смоленской области.

16 мая в 22:20 в Смоленске произошла авария, сообщает пресс-служба ГИБДД России по Смоленской области.

Неизвестный водитель «Ваз Нива» сбил двух пешеходов - 48-летнюю женщину и 34-летнего мужчину. Они шли в попутном направлении по обочине.

Водитель с места ДТП скрылся. В результате аварии женщина травмирована.

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