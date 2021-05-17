Смоленскэнерго: безопасность труда персонала – приоритет в производственной деятельности. Фото: Смоленскэнерго.

В филиале «Россети Центр Смоленскэнерго» проведены собрания с коллективами производственных подразделений по вопросам охраны труда и производственной безопасности под председательством и.о. заместителя генерального директора – директора филиала Смоленскэнерго Виталия Мордыкина с участием руководителей технического блока. Всего в мероприятиях, прошедших в разных районах области, приняли участие больше 2800 сотрудников.

Персоналу еще раз напомнили о важности работы по охране труда и приоритете соблюдения мер безопасности над скоростью и срочностью выполнения работ, даже в случае устранения аварий на объектах электросетевого комплекса, о важности работы без нарушений и травматизма. Охрана труда - это общее дело для всех руководителей и работников и складывается из добросовестного отношения каждого работника к своим должностным обязанностям.

Смоленскэнерго обеспечивает своих работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, применение которых позволяем минимизировать риск получения персоналом травм при выполнении работ на объектах электросетевого комплекса.

Ежемесячно в производственных отделениях и районах электрических сетей филиала проводятся Дни охраны труда, направленные на предупреждение производственного травматизма и улучшение состояния условий и охраны труда, своевременное выявление нарушений и отступлений от требований нормативных документов по охране труда, промышленной, пожарной безопасности и определение причин их возникновения, выдачей рекомендаций по устранению выявленных нарушений, в том числе с проведением обучения персонала безопасным методам и приемам выполнения работы.

«Забота о человеке труда - важнейшая задача филиала, так как сохранение человеческой жизни и здоровья является наивысшей социальной ценностью. Охрана труда и безопасность персонала на всех стадиях производственного процесса является одним из главных приоритетов деятельности нашего филиала. Мы ежегодно реализуем широкий спектр мероприятий, направленных на совершенствование системы безопасного выполнения работ, обеспечиваем сотрудников необходимыми средствами защиты, обучаем производственный персонал с последующим предоставлением допусков к различным видам работ, в том числе специальным, проводим соревнования профессионального мастерства, которые на практике показывают, какого уровня достигли наши сотрудники в выполнении своих ежедневных обязанностей», - отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала Смоленскэнерго Виталий Мордыкин.