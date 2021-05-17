Смоленскэнерго обеспечило электросетевой инфраструктурой медицинские учреждения региона. Фото: Смоленскэнерго.

К электросетям Россети Центр в Смоленской области в первом квартале 2021 года были присоединены несколько медицинских учреждений. Специалисты филиала обеспечили выдачу дополнительной мощности для подключения электрооборудования МРТ ОГБУЗ «Смоленский областной онкологический клинический диспансер» в г. Смоленск». Здесь ежегодно проходят стационарное лечение до 7500 и получают консультативную помощь до 65000 пациентов. Мощность стационара составляет 190 коек. В последние годы в диспансере широко внедряются инновационные технологии, старое оборудование заменяется новейшей медицинской аппаратурой. Энергетики увеличили максимальную мощность онкологического диспансера до 318 кВт. Филиал построил кабельную линию 0,4 кВ и заменили существующий силовой трансформатор на трансформатор большей мощности.

Завершены работы по технологическому присоединению к сетям филиала здания лечебного корпуса центральной районной больницы г. Гагарина. Больница является лечебно-диагностическим и консультативным центром. Оказывает амбулаторно-поликлиническую (как плановую, так и экстренную), и круглосуточную - стационарную, соответствующую современным медицинским стандартам, помощь как жителям собственного, так и соседних районов. Оснащена современным лечебным и диагностическим медицинским оборудованием. Прикреплённое к лечебно-профилактическому учреждению обслуживаемое население Гагаринского района составляет около 46 тысяч человек. Кроме жителей района, здесь так же могут получить помощь и все жители прилегающих районов. Для данного медицинского учреждения Смоленскэнерго построило новую воздушную линию 0,4 кВ и выполнило реконструкцию существующей воздушной линии. Максимальная мощность объекта составила 100 кВт.

Также в этом году специалисты филиала осуществили технологическое присоединение 19 фельдшерско-акушерских пунктов в разных районах Смоленской области. Присоединяемая мощность каждого объекта здравоохранения составила 15 киловатт.

«Обеспечение надежного электроснабжения социально значимых объектов является приоритетной задачей для Смоленскэнерго. Своевременно и в полном объеме выдавая мощность медицинским учреждениям, энергетики вносят вклад в решение проблемы медицинского обеспечения жителей региона», - прокомментировал и.о. заместителя генерального директора – директор филиала Смоленскэнерго Виталий Мордыкин.