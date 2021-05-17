Во вторник в Смоленской области потеплеет до +27°C. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Во вторник в Смоленске и области будет облачно с прояснениями, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Ночью местами пройдет небольшой дождь, днем дожди будут кратковременными, в отдельных районах возможна гроза.

Ветер подует юго-восточный, 5-10 м/с, при грозе порывы 12-17 м/с.

Температура воздуха по области: ночью +12°C…+17°C, днем +18°C…+23°C, по востоку местами до +27°C.

В Смоленске: ночью +14°C…+16°C, днем +20°C…+22°C.

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