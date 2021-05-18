В Смоленске с 20 мая ограничат движение транспорта по улице Нормандия-Неман

В Смоленске ограничат движение транспорта по улице Нормандия-Неман с 20 мая.
Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ
В Смоленске с 20 мая до окончания работ по улице Нормандия-Неман в районе домов №21-23 будет ограничено движение транспорта, сообщает ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация».
Ограничение связано с проведением работ по реконструкции магистральных тепловых сетей.
Движение троллейбусов будет организовано следующим образом:
- маршрут № 1 "Полиграфкомбинат" - "Аркада";
- маршрут № 2 "ул. Рыленкова (37 школа)" - "Аркада";
- маршрут № 3 "8-й мкр. (Киселевка)" - "Аркада";
- движение троллейбусов на маршруте № 4 будет отменены.
Напомним, 17 мая в Смоленске провели ямочный ремонт дорог на пяти улицах.