В Смоленске с 20 мая ограничат движение транспорта по улице Нормандия-Неман

В Смоленске ограничат движение транспорта по улице Нормандия-Неман с 20 мая. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В Смоленске с 20 мая до окончания работ по улице Нормандия-Неман в районе домов №21-23 будет ограничено движение транспорта, сообщает ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация».

Ограничение связано с проведением работ по реконструкции магистральных тепловых сетей.

Движение троллейбусов будет организовано следующим образом:

- маршрут № 1 "Полиграфкомбинат" - "Аркада";

- маршрут № 2 "ул. Рыленкова (37 школа)" - "Аркада";

- маршрут № 3 "8-й мкр. (Киселевка)" - "Аркада";

- движение троллейбусов на маршруте № 4 будет отменены.

Напомним, 17 мая в Смоленске провели ямочный ремонт дорог на пяти улицах.