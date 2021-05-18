В Смоленской области пройдёт региональный этап Международного фестиваля «Локобол – РЖД». Фото: Пресс-служба РЖД России

С 21 мая по 3 июня в Сафонове, Починке и Смоленске пройдут отборочные туры регионального этапа Международного фестиваля «Локобол – РЖД» - совместного проекта компании ОАО РЖД», футбольного клуба «Локомотив» и Детской футбольной лиги.

В турнире примут участие около 30 команд спортивных и общеобразовательных школ, училищ олимпийского резерва, секций футбола, центров дополнительного образования, клубов, детских домов и школ-интернатов Смоленского региона.

По итогам отборочных туров его победители сразятся в финале регионального этапа, который состоится 3 июня в городе Смоленске.

Всего в текущем году в фестивале примут участие более 40 тысяч детей из всех субъектов Российской Федерации. На полигоне столичной магистрали соревнования пройдут в Москве, Одинцово, Орехово-Зуево, Брянске, Калуге, Курске, Орле, Рязани, Смоленске и Туле.

В текущем году фестиваль посвящен Году науки и технологий в Российской Федерации. Для участников турнира разработана специальная программа, включающая знакомство с биографиями великих учёных и исследователей, наиболее известными в мире открытиями, посещение музеев, участие в конкурсах и викторинах. Совместно с Российской академией наук будет организована презентация, посвященная старту фестиваля.